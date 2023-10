Katia Guerreiro e Anaquim marcam presença na Gala Solidária da ACERSI

A Gala de Comemoração dos 90 anos terá lugar no Grande Auditório do Convento São Francisco, na próxima terça-feira, no dia 31 de outubro, e contará com a participação solidária da Academia de Música de Coimbra, Anaquim, Katia Guerreiro, Beatriz Villar e Leonor Quinteiro.