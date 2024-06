Era o sítio perfeito para apresentar uma novidade destas: um sofá que dá música. Carolina Afonso, CEO do Gato Preto, explica como os 20 anos de Rock in Rio surgiram como oportunidade para lançar esta novidade, mas também afirmar a presença da marca com uma parceria que se materializa com uma presença especial.

Neste ano, o Gato Preto foi escolhido para decorar toda a tenda VIP e criar o ambiente mais selecionado do RiR. "Somos uma marca de casa que marca pela irreverência", vinca Carolina Afonso, considerando este momento "um privilégio" a que fez questão de trazer muitas e boas experiências.