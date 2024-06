"Continuar a inovar", sempre com "ambição reforçada" e respondendo ao que os portugueses querem ver e experimentar é o desafio positivo que Ana Figueiredo identifica no caminho da empresa a que chegou quando o foco era ainda a voz fixa. "Hoje somos uma empresa de internet, de televisão, do SAPO... estamos onde estão os nossos clientes, sempre atentos à evolução e renovando-nos sempre."

Novidades que chegam mesmo quando a parceria com o Rock in Rio cumpre 20 anos. No novo cenário do Parque Tejo, neste ano será este o palco dos Prémios SAPO, que serão entregues no próximo sábado, e que se juntam a outros exemplos daquilo que a CEO identifica como demonstrativos de uma "ambição reforçada", e que passa também pela concretização do streaming dos concertos na nova SAPO TV, disponível no botão azul do Meo.

"Inovar é o melhor que fazemos, estando sempre próximos das pessoas", concretiza Ana Figueiredo.