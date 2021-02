Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,46% para 31.348,49 pontos e o tecnológico Nasdaq recuava 1,03% para 13.725,99 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 0,70% para 3.879,45 pontos.

As ações da Boeing, que integram o índice Dow Jones desciam 1,78%, depois de o fabricante norte-americano de aviões ter recomendado hoje a imobilização de 128 aparelhos do modelo 777 que se encontram ao serviço ou armazenados, um dia após um incêndio no motor de um aparelho em pleno voo, no estado do Colorado.

"Enquanto a investigação [das autoridades) está em curso, recomendamos suspender as operações dos 69 aviões 777 em serviço e dos 59 em armazém com motores Pratt & Whitney 4000-112", disse a empresa em comunicado.

No sábado, um Boeing 777-220 da companhia norte-americana United Airlines, que descolou de Denver, Colorado, com destino a Honolulu, no Hawai, com 231 passageiros e 10 membros da tripulação a bordo, foi forçado a regressar ao aeroporto de onde partiu, depois de o motor direito se incendiar em pleno voo. O avião aterrou em segurança no aeroporto de Denver e ninguém ficou ferido.

Na sexta-feira, a bolsa de Nova Iorque encerrou a sessão sem uma direção definida e no conjunto da semana, o Dow Jones avançou 0,11%, mas os dois outros índices de referência terminaram em terreno negativo. O Nasdaq perdeu 1,5% e o S&P 500 baixou 0,71%.

Os investidores estiveram concentrados na evolução em alta das taxas das obrigações do Tesouro e nos receios de uma subida da inflação com o novo plano de estímulos defendido pela administração liderada por Joe Biden.

