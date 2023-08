Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average progrediu 0,85%, o tecnológico Nasdaq avançou 1,74% e o alargado S&P500 subiu 1,45%.

A divulgação do relatório JOLTS do Departamento do Trabalho dos EUA mostra que as ofertas de emprego caíram para 8,8 milhões em julho, o nível mais baixo desde março de 2021, de 9,2 milhões no mês anterior.

Estas aparentes más notícias para os trabalhadores podem ser interpretadas como um sinal positivo de abrandamento no mercado de trabalho, uma vez que pode levar a Reserva Federal (Fed) dos EUA a abster-se de aumentar ainda mais as taxas de juro.

A forte reação do mercado também foi amplificada pela falta de ação no mercado de Nova Iorque à medida que se aproxima o longo fim de semana do Dia do Trabalho.

"Os números de hoje foram certamente uma surpresa. Os investidores estavam mais focados em outros números económicos esperados para esta semana, incluindo o índice de inflação PCE e o relatório oficial do emprego", realçou à agência France-Presse (AFP) Steve Sosnick, da Interactive Brokers.

Esta diminuição da oferta de emprego "tem sido interpretada pelo mercado como uma verdadeira boa notícia, mesmo que não pareça para a economia", acrescentou o especialista.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro, que caem quando os preços das ações sobem, responderam imediatamente, perdendo dez pontos base "num minuto e meio", salientou Sosnick.

As apostas num aumento das taxas por parte da Fed em novembro diminuíram, de acordo com cálculos do CME Group sobre produtos futuros.

A este declínio nos empregos disponíveis juntou-se uma acentuada degradação do indicador de confiança do consumidor nos EUA em agosto.

"Os retalhistas já nos tinham falado desta falta de confiança dos consumidores nas suas conferências quando publicaram os seus resultados", lembrou o analista da Interactive Brokers.

O índice que mede esta confiança caiu para 106,1 pontos, segundo o Conference Board, enquanto os investidores esperavam 116: "Um grande fracasso", acrescentou Steve Sosnick.

Todos os setores fecharam no verde, liderados por comunicações (2,46%), bens não essenciais (2,35%) e tecnologia (2,11%).

Entre as 30 empresas listadas na Dow Jones, os maiores ganhos foram para Verizon (3,4%), Apple (2,18%), Nike (2,15%) e Intel (2,05%).

DMC // RBF

Lusa/Fim