Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average subiu 1,39%, o tecnológico Nasdaq ganhou 1,63% e o alargado S&P 500 avançou 1,59%.

"Esta é, sem dúvida, uma recuperação técnica", apontou Adam Sarhan, da 50 Park Investments, à agência France-Presse (AFP).

"Nos últimos dez dias, observámos uma queda acentuada" nos principais índices do mercado norte-americano, suficiente para "apagar todos os ganhos obtidos" após a eleição de Donald Trump em novembro, acrescentou o analista.

Após níveis de vendas "extremamente elevados", a sessão de hoje representou "uma zona de recuperação lógica para o mercado", sustentou Sarhan.

O mercado norte-americano celebrou a publicação do índice de preços PCE no início do dia, favorecido pelo banco central norte-americano (Fed).

Isto "reduziu a pressão sobre a Fed" quanto à necessidade de considerar aumentar as suas taxas num futuro próximo, de acordo com Adam Sarhan.

A inflação desacelerou em janeiro nos Estados Unidos, para 2,5% ao longo do ano, contra 2,6% no mês anterior, em linha com as expectativas e após várias acelerações consecutivas.

Ao longo de um mês, o aumento dos preços manteve-se inalterado, em +0,3%, de acordo com este índice publicado pelo Departamento do Comércio.

A sessão ficou ainda marcada pelo encontro entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky, que se transformou num confronto verbal, com o presidente norte-americano a ameaçar o homólogo ucraniano convidado, em voz alta, de "abandonar" a Ucrânia se não fizesse concessões à Rússia.

Zelensky deixou a Casa Branca na manhã de sexta-feira, após um confronto verbal sem precedentes com Donald Trump no Sala Oval.

Embora estivessem no verde, os principais índices norte-americanos estiveram brevemente em terreno negativo no final da sessão, antes de recuperarem o fôlego.

Esta queda temporária "foi uma reação excessiva do mercado", garantiu Sarhan.

No mercado obrigacionista, o rendimento dos títulos do governo dos EUA a dez anos continuou a cair, para 4,20%, em comparação com 4,26% no fecho do dia anterior.

No mercado bolsista, a fabricante de computadores e servidores Dell caiu 4,70% após ter reportado resultados mistos. O seu concorrente HP (-6,82%) também foi rejeitado após desempenhos considerados dececionantes.

A Microsoft ganhava 1,14% depois de ter anunciado que iria encerrar, em maio, a plataforma Skype, pioneira nas chamadas pela Internet no início dos anos 2000, hoje ultrapassada pela generalização desta tecnologia e pelo aparecimento de outros serviços como o Zoom.

Fundado por empreendedores escandinavos, o Skype foi comprado em 2011 pela gigante norte-americana de software por 8,5 mil milhões de dólares.

DMC // CC

Lusa/Fim