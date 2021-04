Na quinta-feira, no 60.º dia de licitação principal, a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) anunciou que "decidiu iniciar um procedimento de alteração do respetivo regulamento" para acelerar o leilão de quinta geração (5G).

Foi com "perplexidade" que a Vodafone Portugal, liderada por Mário Vaz, "recebeu ontem [quinta-feira] a notícia de intenção revelada pela Anacom de mudar as regras do leilão 5G a meio de um jogo que envolve milhões de euros e cujos resultados são da maior importância para os operadores e para o país", refere a operadora, em comunicado.

"É mais uma vez a prova da total falta de competência do regulador nacional", critica a Vodafone Portugal.

"Não podemos, por isso, deixar de considerar a atitude do regulador prepotente e desrespeitadora dos princípios básicos de estabilidade, previsibilidade e respeito pela liberdade de atuação dos licitantes em função de legítima utilização de regras de um jogo por si estabelecidas", afirma.

ALU // JNM

Lusa/Fim