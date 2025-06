Praia da Vitória, Açores, 20 jun 2025 (Lusa) -- A base das Lajes, nos Açores, recebeu 12 aviões reabastecedores da Força Aérea norte-americana, mas fontes do departamento de Defesa dos Estados Unidos não comentam se a presença destas aeronaves está relacionada com a situação no Médio Oriente.