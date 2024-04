"O Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI) quer reunir com urgência com o ministro de Estado e das Finanças", refere a estrutura sindical num comunicado enviado aos seus associados.

Nessa informação, o STI refere que, face às reuniões mantidas entre profissionais e outras tutelas, como a da Saúde, a da Administração Interna, a da Justiça, a da Educação e da Defesa, os trabalhadores "estranham" que Miranda Sarmento "não tenha já chamado os representantes dos trabalhadores para reunir".

É que, refere o STI, os trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) "não viram as suas carreiras valorizadas em 2023, como aconteceu com a carreira geral de técnicos superiores, a carreira médica, a carreira informática, entre outras".

Em comunicado enviado às redações, o STI refere que quer ver os problemas do setor "resolvidos com diálogo e não com confronto", tendo solicitado uma reunião com urgência para "saber quais as intenções do governo, relativamente aos trabalhadores que mantêm a Autoridade Tributária e Aduaneira a funcionar", apesar dos "enormes constrangimentos existentes".

Na terça-feira, uma plataforma comum integrada pela Associação Sindical dos Profissionais da Inspeção Tributária e Aduaneira (APIT), Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI), Associação Sindical dos Funcionários da ASAE (ASF-ASAE) e Sindicato Nacional dos Profissionais da ASAE (SNP-ASAE), entregou nos ministérios das Finanças e da Economia um caderno reivindicativo onde, entre outras matérias, exige uma revisão das tabelas salariais que garanta a diferenciação face às carreiras gerais, a qual deixou de existir com recente valorização salarial dos técnicos superiores.

LT // CSJ

Lusa/Fim