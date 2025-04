"Num contexto global tão complexo, o Governo de Espanha aposta decididamente pela abertura do nosso país e também da Europa ao sudeste asiático", disse Pedro Sánchez em Hanói, numa declaração ao lado do primeiro-ministro do Vietname, Ph?m Minh Chinh, transmitida nas redes sociais do governo espanhol.

Sánchez afirmou que o Governo espanhol está a desenvolver uma "nova estratégia exterior" para "fortalecer os vínculos" com países com "o dinamismo e a importância" do Vietname, que se transformou "numa potência no continente asiático" e "com protagonismo crescente na cena internacional".

"Espanha aposta numa ordem internacional baseada em regras, no livre comércio, e na abertura económica e considera que as guerras comerciais não só não beneficiam ninguém, como prejudicam todos", afirmou.

O primeiro-ministro de Espanha visita esta semana dois dos países mais afetados pelas novas taxas comerciais anunciadas pelos Estados Unidos, o Vietname e a China, para promover o comércio e os investimentos bilaterais.

No caso da China, é a terceira vez em apenas dois anos que Sánchez visita Pequim e vai reunir-se de novo com o Presidente do país, Xi Jinping, como já aconteceu em março de 2023 e setembro de 2024.

Esta viagem à Ásia ocorre poucos dias depois de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado a intenção de impor e agravar taxas sobre produtos importados pelo país, com a China e o Vietname a serem alvo das maiores percentagens: 34% e 46%, respetivamente.

O Governo espanhol realçou nos últimos dias que as visitas de Sánchez ao Vietname e à China foram coordenadas com a União Europeia (UE) e já estavam previstas antes dos anúncios de Trump.

As mesmas fontes reconheceram que, porém, a viagem adquiriu uma relevância nova no contexto dos últimos dias.

No encontro de hoje entre Sánchez e Ph?m Minh Chinh, Espanha e Vietname assinaram vários acordos para reforçar as relações bilaterais, tanto a nível político como económico e comercial, com o objetivo de estabelecer uma "relação estratégica integral".

Esta é a primeira visita oficial de um primeiro-ministro espanhol ao Vietname e Sánchez afirmou, na declaração que fez ao lado de Ph?m Minh Chinh, estar convencido de que é "a primeira de muitas nos próximos tempos".

Depois de passar hoje por Hanói e de encontros com os líderes políticos do Vietname, Sánchez estará na quinta-feira em Ho Chi Minh, para encontros empresariais.

Chega à China na sexta-feira e tem na agenda encontros, em Pequim, com o Presidente chinês, Xi Jinping, o primeiro-ministro, Li Qiang, e com empresários chineses.

A visita anterior, em setembro de 2024, coincidiu com um momento de tensão entre a União Europeia e a China, por causa da decisão de Bruxelas de avançar com novas taxas sobre a importação de carros elétricos chineses e a ameaça de Pequim de retaliação em relação à carne de porco europeia, de que Espanha é um dos maiores produtores dentro do bloco comunitário.

Para além do comércio, Espanha atraiu nos últimos anos investimentos chineses significativos. Segundo dados oficiais das autoridades de Espanha, empresas chinesas têm investidos mais de 10 mil milhões de euros no país para a produção de carros elétricos, a par de outros projetos na área das baterias ou dos eletrolisadores (usados na produção do designado hidrogénio verde).

MP// APN

Lusa/Fim