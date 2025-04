A forte chuva e vento que se fizeram sentir no país nas últimas semanas contribuíram para o aumento da produção de energia verde, que representou 81,8% do total da produção elétrica, segundo os dados do boletim de eletricidade renovável publicado hoje.

Um valor que coloca Portugal como o terceiro país com maior incorporação renovável na geração de eletricidade entre os mercados analisados pela APREN, ficando apenas atrás da Noruega (97,0%) e da Dinamarca (82,8%).

Analisando apenas o mês de março, a eletricidade gerada a partir de fontes renováveis representou 84,2% da produção total de 4.966 gigawatts-hora (GWh) em Portugal Continental.

"Este valor não era atingido desde maio de 2024 e demonstra o desenvolvimento das tecnologias hídrica e eólica, juntamente com o crescimento contínuo da energia solar", destaca a associação.

"No total, durante o mês de março, foram registadas 311 horas não consecutivas com produção renovável, valor que, na análise do primeiro trimestre do ano, passa a 641 horas -- o equivalente a cerca de 26 dias -- em que a geração renovável foi suficiente para suprir o consumo de eletricidade de Portugal Continental", detalha a APREN.

A análise detalhada da associação que representa as produtoras de renováveis mostra ainda que a tecnologia hídrica liderou no mês de março, representando 41% da eletricidade renovável produzida no país, logo seguida pela eólica, com 30,4%. Já a energia solar totalizou 8,1%, quase o dobro dos 4,7% da Bioenergia.

No mesmo período de análise, Portugal registou um preço médio de 85,98 Euro/MWh no mercado ibérico da energia eléctrica (Mibel).

"Durante o mês de março, registou-se um preço mínimo horário no MIBEL em Portugal de -4,00Euro/MWh", o que permitiu gerar uma poupança média, ao longo do mês, na casa dos 161 Euro/MWh e uma poupança acumulada na casa dos 2.308 milhões de euros.

