"Hoje vamos gastar mais dinheiro do que arrecadamos mas [...] é uma forma de fazer com que as pessoas entendam que é precisou mudar e, portanto, diluir as visitas à cidade", afirmou, citado em comunicado, o presidente da Câmara de Veneza, Luigi Brugnaro.

O presidente da Câmara de Veneza referiu ainda que "as pessoas entendem" esta medida.

A cidade começou hoje a cobrar uma taxa diária aos seus visitantes, uma medida para combater o turismo de massa.

Em causa está um imposto 'online' de cinco euros, aplicável aos turistas que se desloquem por apenas um dia à cidade.

A taxa vai abranger apenas um máximo de 30 dias em que o número de dias é tradicionalmente superior, como fins de semana com pontes na primavera e no verão.

Veneza, uma cidade insular fundada no século V, que se tornou uma grande potência marítima no século X, estende-se por 118 ilhotas, segundo a Unesco, tendo-se tornado Património da Humanidade em 1987.

'La Serenissima' é uma das cidades mais visitadas do mundo, com 100.000 turistas a pernoitarem em Veneza no pico do turismo, além de dezenas de milhares de visitantes diários.

Além do turismo de massa, Veneza e a sua lagoa sofrem com as marés altas que inundam regularmente a Praça de São Marcos e enfraquecem as fundações dos seus edifícios.

