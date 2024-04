A classe dos hotéis, cafés e restaurantes foi uma das que mais contribuiu para a subida de preços dos bens de serviços oferecidos aos turistas que visitam o arquipélago.

Do lado contrário, o aluguer de viaturas e de serviços de entretenimento e cultura apresentaram uma descida de 7,8%.

O setor do turismo é uma das principais fontes de riqueza de Cabo Verde, responsável por cerca de 25% do Produto Interno Bruto (PIB), concentrado nas ilhas do Sal e da Boavista.

O IPT é um indicador que tem por finalidade medir a evolução de um conjunto de bens e serviços considerados representativos da estrutura de consumo dos turistas.

O índice cobre cinco das nove ilhas povoadas: Santo Antão, São Vicente, Sal, Boa Vista e Santiago.

O IPT registou no último trimestre de 2023 um valor recorde de 141,99 pontos desde que começou a ser medido em 2014 (com o valor de referência 100).

