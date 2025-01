A gasolina passa a custar 131,40 escudos (1,19 euros) por litro, enquanto o gasóleo normal aumenta para 118,90 escudos (1,08 euros).

Já o gasóleo para eletricidade desceu ligeiramente para 103,20 escudos (94 cêntimos de euro), e o gasóleo marítimo registou uma redução para 90,90 escudos (83 cêntimos de euro).

No caso do gás butano, houve um aumento de 1,13%, com a garrafa de 12,5 quilos a ser vendida agora por 1.897 escudos (17,16 euros).

A ARME destacou ainda que, em termos homólogos, os preços dos combustíveis registaram uma diminuição média de 0,69%.

Os novos preços estarão em vigor até 31 de janeiro de 2025, sendo ajustados de acordo com o mecanismo de indexação mensal aplicado pela ARME.

RS // VM

Lusa/Fim