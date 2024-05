Este pode ser mais um sinal do abrandamento do mercado laboral norte-americano.

Embora o número de pedidos seja o mais elevado desde a última semana de agosto de 2023, o nível de inscrições ainda é considerado relativamente baixo e não é preocupante.

A média de pedidos em quatro semanas, que é um indicador com menos volatilidade, subiu 4.750 para 215.000.

Na passada sexta-feira, o Departamento do Trabalho indicou que a taxa de desemprego nos Estados Unidos subiu para 3,9% em abril, mais uma décima do que no mês anterior e a economia criou 175.000 novos empregos, muito longe dos 315.000 de março.

Estes dados sugerem que a política monetária restritiva da Reserva Federal (Fed), com sucessivas subidas das taxas de juro até ao verão passado, pode estar finalmente a abrandar o ritmo de contratações.

Na semana passada, a Fed decidiu manter as taxas de juro inalteradas, entre 5,25% e 5,50%, o nível mais alto desde 2001, justificando a decisão com a "ausência de progressos" no combate à inflação.

