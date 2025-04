Num comunicado enviado na terça-feira à bolsa de valores de Hong Kong, a empresa recordou que registou um prejuízo de 74 milhões de dólares de Hong Kong (8,38 milhões de euros) no mesmo período de 2024.

O grupo fundado pelo falecido magnata do jogo Stanley Ho Hung Sun teve um lucro de três milhões de dólares de Hong Kong (364 mil euros) durante 2024, após perdas sem precedentes durante quatro anos consecutivos.

Os casinos da SJM arrecadaram 6,95 mil milhões de dólares de Hong Kong (786,9 milhões de euros), mais 7,5% do que no ano anterior, enquanto as receitas não jogo subiram 16,4%, para 531 milhões de dólares de Hong Kong (60,2 milhões de euros).

Com as receitas a subir, a empresa registou um lucro operacional de 958 milhões de dólares de Hong Kong (108,6 milhões de euros), mais 10,9% do que no mesmo período de 2024.

A dívida da SJM voltou a aumentar no primeiro trimestre, atingindo 26,7 mil milhões de dólares de Hong Kong (3,03 mil milhões de euros).

Em janeiro, a agência de notação financeira Fitch Ratings manteve a classificação da dívida da SJM graças à recuperação do turismo em Macau, capital mundial do jogo e o único local na China onde o jogo em casino é legal.

A Fitch disse que o Grand Lisboa Palace, empreendimento de jogo e hotelaria inaugurado em julho de 2021, em plena pandemia, obrigou a SJM a acumular um nível elevado de dívida.

A empresa disse que o Grand Lisboa Palace teve um lucro operacional de 440 milhões de dólares de Hong Kong (49,9 milhões de euros) entre janeiro e março, uma descida de 17,8%.

Também as receitas do novo empreendimento da SJM caíram 3,6% em comparação com o mesmo período de 2024, para 1,89 mil milhões de dólares de Hong Kong (214,2 milhões de euros).

O mercado de massas, cujas receitas subiram 8,6%, representou 82,1% das receitas de todos os casinos da empresa, enquanto as receitas do jogo VIP decresceu 0,6% no primeiro trimestre.

As grandes apostas, que em 2019 representavam 46,2% das receitas da indústria do jogo em Macau, foram afetadas pela detenção do líder da maior empresa angariadora de apostas VIP do mundo, em novembro de 2021.

O antigo diretor executivo da Suncity, Alvin Chau Cheok Wa, foi condenado, em janeiro de 2023, a 18 anos de prisão, num caso que fez cair de 85 para 18 o número de licenças de promotores de jogo (conhecidos como 'junkets') emitidas em Macau.

Em fevereiro, a SJM disse que iria renovar por completo todos os quartos do Grand Lisboa, um dos mais importantes casinos da empresa, assim como aumentar em 10% o número de quartos "através de conversão de antigas áreas reservadas a 'junkets'".

