Em causa está um investimento, cujo valor não foi revelado, para remodelação das instalações de embalagem na unidade que opera em Chimoio, província de Manica, centro de Moçambique, que prevê concluir até à segunda semana de fevereiro de 2023, num processo de expansão que "marca um passo fundamental na solidificação da posição da empresa no mercado".

A Westfalia adquiriu inicialmente 398 hectares de terreno para produzir abacate em Manica, que arranca "significativamente mais cedo" do que as primeiras produções na vizinha África do Sul, tendo estendido a operação em 2020 para 1.000 hectares na área de Catandica.

"Um desenvolvimento significativo que sublinha o seu firme compromisso em impulsionar o setor do abacate em Moçambique", referiu a empresa, em nota de imprensa sobre o alargamento agora em curso.

"A expansão visa acomodar o aumento da procura e reforçar o compromisso da Westfalia Fruit com o desenvolvimento comunitário e a colaboração, melhorando assim a crescente indústria do abacate em Moçambique", acrescentou, reconhecendo o "crescimento notável no volume de produção de abacate ao longo de 2023".

"A Westfalia Fruit está preparada para elevar a eficiência operacional, especialmente durante as fases cruciais de colheita e embalagem. Esta iniciativa está alinhada com a busca contínua pela excelência operacional e capacidade de resposta à dinâmica do mercado".

A expansão do processo de embalagem representa, segundo a empresa, um avanço significativo no sentido de reforçar a economia local e promover práticas agrícolas sustentáveis.

A Westfalia Fruit descreve ser uma multinacional "líder no fornecimento de frutas frescas e produtos relacionados para mercados internacionais", garantindo uma "cadeia de abastecimento verticalmente integrada" que envolve o cultivo, aquisição, amadurecimento, processamento e comercialização de abacate "durante todo o ano e em todo o mundo".

A empresa produz abacate em, além de Moçambique, no Chile, Colômbia, Peru, Portugal, Estados Unidos da América e Índia, assumindo globalmente a maior área daquele cultivo no mundo.

PVJ // SSS

Lusa/Fim