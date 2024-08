O grupo alemão justificou a decisão com a "análise da segurança atual" e anunciou também que vai suspender os voos com destino a Amã (Jordânia) até 07 de agosto e prolongar a suspensão dos voos para Telavive até 12 de agosto.

No passado dia 01, a Lufthansa cancelou todos os voos para a capital israelita, Telavive, até dia 08 e tinha alargado até dia 12 a suspensão dos voos para Beirute (Líbano).

Várias companhias aéreas já anunciaram na semana passada a suspensão dos voos para vários destinos no Médio Oriente na sequência do assassínio do líder político do Hamas em Teerão na quarta-feira e de um ataque israelita que matou na terça-feira um dirigente militar do Hezbollah libanês, perto de Beirute.

O grupo italiano ITA suspendeu os seus voos para Telavive até 06 de agosto. No sábado, a Air France e a Transavia anunciaram que iriam prolongar o cancelamento dos voos para Beirute até 06 de agosto, sem interromper as ligações para Telavive.

