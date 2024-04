Este resultado traduz-se num lucro por ação de 2,02 dólares, face aos 1,70 dólares alcançados há um ano, segundo as contas divulgadas hoje.

A entidade financeira norte-americana conseguiu receitas de 15.136 milhões de dólares, mais 4% do que no primeiro trimestre do ano passado e 17% acima do que registou no final de 2023.

A empresa alcançou 7 biliões de dólares em ativos de clientes em gestão de património e investimentos.

