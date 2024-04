Num comunicado divulgado hoje, o banco reporta um aumento homólogo das receitas de 1,3% até março, para 7.779 milhões de euros, impulsionado pelo crescimento de 13% do negócio da área de banca de investimento, para 3.047 milhões de euros.

A faturação do segmento de gestão de ativos registou um aumento de 5%, para 617 milhões de euros, compensando a queda de 5% no volume de negócios da banca de empresas, para 1.878 milhões de euros, e de 2% na banca privada, para 2.378 milhões.

Segundo o Deutsche Bank, as receitas líquidas de juros registaram uma descida em termos homólogos devido à estabilização das taxas de juro.

Até março, os gastos não financeiros atingiram 5.300 milhões de euros, menos 3%, num contexto em que o banco lançou um plano de redução de 3.500 postos de trabalho para cortar as despesas em até 2.500 milhões até 2025.

A rendibilidade dos fundos próprios tangíveis (RoTE) foi de 8,7% no período, contra 8,3% no primeiro trimestre de 2023, com o crescimento dos lucros a compensar o aumento dos fundos próprios tangíveis.

As provisões para créditos não produtivos aumentaram 3% em relação ao trimestre anterior, para 471 milhões de euros, devido aos riscos no imobiliário comercial e a provisões relacionadas com a carteira operacional, que o banco espera reverter nos próximos trimestres.

O rácio de fundos próprios CET1 era de 13,4% no final de março, o que compara com 13,7% no primeiro trimestre de 2023, com a geração de capital orgânico a compensar os efeitos das recompras de ações e dos dividendos.

Já o rácio de alavancagem era de 4,5% no final de março, permanecendo praticamente inalterado face a dezembro, enquanto o rácio de cobertura de liquidez se situava em 136%, face a 140% no final de 2023.

Entre janeiro e março, os depósitos dos clientes do Deutsche Bank aumentaram 13.000 milhões de euros, para 635.000 milhões.

