Num comunicado, o banco disse ser um lucro recorde e atribuiu o bom resultado às "receitas com comissões recorde", que aumentaram 4%, e "a menores custos".

"Além disso, o banco aumentou o número de clientes em nove milhões e alcançou um número total de 175 milhões de clientes", realçou o Santander.

O Santander destacou, por outro lado, que o aumento dos lucros entre janeiro e março, comparando com o mesmo período do ano passado, é maior porque em 2024 os bancos tiveram de pagar em Espanha um imposto extraordinário sobre ganhos com comissões e juros.

Descontando esse impacto, e aplicando termos comparáveis, o aumento dos lucros do Santander no primeiro trimestre foi 10%.

No primeiro trimestre deste ano, e segundo os resultados divulgados hoje, as receitas do Santander aumentaram 1%, para os 15.537 milhões de euros.

As receitas com comissões ascenderam a 3.369 milhões de euros (mais 4%).

O crédito concedido a clientes cresceu 1%, para 1,02 biliões de euros, com a taxa de morosidade (atrasos ou incumprimentos no pagamento das prestações dos empréstimos) a descer para os 3%.

O Santander, um dos maiores bancos do mundo, está presente em vários países da Europa e da América, incluindo Portugal.

No ano passado, teve lucros de 12.574 milhões de euros, um aumento de 14% em relação a 2023 e um recorde pelo terceiro ano consecutivo.

MP // SB

Lusa/Fim