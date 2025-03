"O mercado do azeite está em crescendo, com o aumento da procura a levar à expansão das áreas de olival em Abrantes e no país, em detrimento de outras culturas, e o grande desafio é responder a uma oportunidade de desenvolvimento e afirmação do setor, aumentando a produção, mantendo padrões de qualidade elevados, sendo a partilha de experiências e de conhecimento fundamental para responder aos desafios da atualidade", disse à Lusa João Nuno Alcaravela, da Associação de Agricultores de Abrantes, entidade que integra a organização do evento.

Já o presidente do município de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, realça que o azeite é "um produto de excelência, muito relevante" na economia, pelo que se pretende dar importância ao setor com o retomar do Encontro Ibérico do Azeite e "reforçar este posicionamento em futuras edições, quer a nível nacional, quer internacionalmente".

No âmbito do Encontro, onde participam produtores de ambos os lados da fronteira, realiza-se na sexta-feira um simpósio técnico onde serão apresentadas as novidades da fileira a vários níveis, como o tecnológico e o legislativo, visões estratégicas sobre a internacionalização do setor agroalimentar, ou ainda o futuro da fileira, com a nova Política Agrícola Comum (PAC).

No simpósio, a decorrer durante aquele dia na Escola Profissional de Desenvolvimento Rural, em Mouriscas, serão ainda debatidas questões ligadas ao olival e ao azeite, como ajudas anuais e de investimento ao setor, como tornar as variedades portugueses economicamente rentáveis, alterações climáticas, controlo e contaminantes do azeite, e o papel da ASAE na fiscalização do mercado do azeite.

O evento, que regressa após alguns anos de interregno, vai contar ainda com um painel dedicado ao "mercado do azeite" onde irão estar em análise o estudo da cadeia de valor do azeite, a perspetiva ibérica do setor, os mercados emergentes e as perspetivas do mercado português, e um outro sobre "Olivoturismo e sustentabilidade", que irá "indicar caminhos de valorização do olival tradicional" com apresentações dos casos de estudo da Casa Anadia e do projeto "Apadrina un olivo", da multinacional espanhola Endesa.

O certame, com várias actividades paralelas, inclui ainda o denominado Fórum do Azeite, a decorrer no sábado, no Mercado Municipal, estando centrado nas várias vertentes de utilização do azeite, desde a gastronomia, passando pela saúde, cosmética e turismo, sendo dirigido à comunidade escolar e público em geral.

No domingo, dia 23 de março, realizar-se-á uma caminhada em Mouriscas, dinamizada pelo projeto Apadrinha uma Oliveira e ACROM -- Associação Cultural das Rotas de Mouriscas, com ponto de partida na milenar Oliveira do Mouchão e passagem por diversos olivais.

Em paralelo, estará a funcionar um espaço gastronómico com provas de receitas com azeite e, em simultâneo, nos restaurantes aderentes do concelho de Abrantes, decorrerá o denominado Festival Sabores do Tejo com Azeite.

