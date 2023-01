"Foi lançado hoje um convite para apresentação de ofertas de venda em dinheiro dos valores mobiliários representativos de dívida abaixo identificados [1.000 milhões de euros com vencimento em 2079], com sujeição à aceitação por parte da EDP e a certos termos, condições e limites estabelecidos no respetivo 'Tender Offer Memorandum'", lê-se num comunicado divulgado na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Entre estes fatores está o "sucesso da colocação da emissão" de novas 'green notes' subordinadas que a EDP pretende igualmente emitir.

PD // JNM

Lusa/Fim