O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, terminou a sessão no International Exchange Futures a cotar 37 cêntimos acima dos 82,96 dólares com que encerrou as transações na sexta-feira.

A subida da cotação ocorreu depois de a Arábia Saudita, o maior exportador de crude, ter elevado os preços para os seus mercados asiáticos.

Os investidores neste mercado, por outro lado, mantêm os receios com uma subida da taxa de juro de referência nos EUA, apesar de a Reserva Federal ter decidido na semana passada a sua manutenção no intervalo entre 5,25% e 5,50%.

