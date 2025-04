Fonte oficial do gabinete do primeiro-ministro disse hoje à comunicação social que a reunião do Conselho de Ministros será centrada no tema das tarifas, depois de o presidente da ATP (Associação Têxtil e Vestuário de Portugal) ter afirmado na terça-feira que o Governo está a preparar um plano "robusto" com medidas para apoio às empresas.

SMA (ALN) // SF

Lusa/fim