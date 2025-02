Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,13% para 43.675,82 pontos e o Nasdaq avançava 0,70% para 19.159,41 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,20% para 5.967,32 pontos.

No índice Dow Jones, a Nvidia, que apresenta resultados trimestrais após o encerramento do mercado, liderava as subidas com uma valorização de 3,40%, depois de ter acumulado perdas nos últimos dias.

Na sessão anterior, a bolsa de Nova Iorque fechou sem uma direção definida, pressionada por dados da associação Conference Board a mostrar uma queda da confiança dos consumidores em fevereiro de sete pontos, muito acima do esperado.

