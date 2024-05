Na sexta-feira, a Bolsa de Lisboa terminou a sessão com o índice PSI a descer 0,25% para 6.648,67 pontos, alinhada com as praças de Madrid e Milão.

Das 16 cotadas que integram o índice PSI, sete desceram, sete subiram e duas ficaram inalteradas. O BCP liderou as descidas e caiu 2,63% para 0,33 euros e a REN teve a maior subida e avançou 1,10% para 2,30 euros.

No resto da Europa, Frankfurt subiu 0,59%, Paris 0,54% e Londres 0,51%, mas Milão desceu 0,32% e Madrid 0,16%.

