O esclarecimento foi feito na ata divulgada hoje da reunião da semana passada em que o Banco Central cortou a taxa base no Brasil (Selic) em meio ponto percentual, para 11,75%, a menor desde março de 2022.

Este foi o quarto corte de meio ponto consecutivo na taxa de juros, num momento em que a taxa de inflação estabilizou nos 4,68% ao ano e está abaixo do teto da meta para este ano (4,75%).

O Banco Central considera que "houve um importante processo" de desaceleração da subida dos preços mas que "ainda há um longo caminho a percorrer para atingir as metas de inflação, o que requer serenidade e moderação na condução da política monetária".

Por essa razão, prevê novos cortes de 0,50 ponto percentuais tanto em janeiro quanto em março, levando a taxa para 10,75% no final do primeiro trimestre de 2024.

Diante da possibilidade do emissor acelerar o processo de redução das taxas, com cortes de 0,75 ponto percentual, o Banco Central esclareceu que ainda há dúvidas nas projeções para a inflação do próximo ano.

O Banco Central admitiu que, para uma possível aceleração do processo de corte gradual das taxas, é necessário que o Governo atinja as suas metas fiscais (deficit zero a partir de 2024) e se empenhe em novas reformas estruturais.

"Ainda é necessária uma ação firme por parte da autoridade monetária, bem como um maior reforço da credibilidade e da reputação tanto das instituições como dos regimes fiscal e monetário que compõem a política económica do Brasil", concluiu.

