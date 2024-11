O El Corte Inglés tem um novo site que aposta em novas marcas, novas experiências de navegação e pagamento e métodos de recolha e entrega. Joana Guedes, do El Corte Inglés, explica as novidades e o novo ambiente do site. E revela que haverá também novidades na App.

Movimento nacional lançado no dia 15 de maio de 2017, o MUDA é promovido por várias empresas, universidades e associações e pelo Estado Português. Juntos, assumem o compromisso de incentivar a participação dos portugueses no espaço digital e ajudar a tirar partido dos benefícios associados aos serviços digitais disponibilizados por empresas e pelo Estado.

