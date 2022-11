Superbrands distingue os melhores do ano. SAPO volta a vencer prémio

A 18ª edição da Gala Anual Superbrands apresentou as 37 marcas Superbrands de 2022 avaliadas pelos consumidores portugueses. O evento decorreu no dia 9 de novembro, no Museu do Oriente em Lisboa. Contou com a presença de mais de 300 profissionais e figuras públicas.