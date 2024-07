Empresa participada pela Octopus Energy, a FF Ventures acaba de anunciar o arranque da operação em Portugal, onde garante uma carteira de projetos renováveis com uma capacidade de aproximadamente 1,2GW (2,2GW em Espanha). A companhia está a desenvolver "uma ampla gama de projetos onshore e offshore, incluindo parques solares e eólicos, assim como sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS)", e marcou o início da operação do primeiro projeto solar fotovoltaico desenvolvido no país a 12 de julho. "Este é o primeiro de oito projetos que a empresa promoveu e licenciou", especifica o country manager Portugal, Renato Bento Madureira.

"Trata-se da primeira carteira de projetos fotovoltaicos desenvolvidos pela FF Ventures resultantes da atribuição de TRC – Título de Reserva de Capacidade e agregação de UPP – Unidades de Pequena Produção", explica ainda, sobre o projeto que agora entra em exploração, no distrito de Castelo Branco, com uma capacidade instalada de aproximadamente 4,8MWp a que corresponde uma produção anual estimada de 6,16 GWh. Para dar vida ao projeto, foram instalados 8.632 painéis fotovoltaicos, que vão permitir evitar a emissão de 2.710 mil toneladas de CO2 por ano, contribuindo assim para a descarbonização da região e para a transição energética.

Tendo como principais acionistas a Octopus Energy, um dos maiores e mais importantes fundos de investimento de projetos de energias renováveis da Europa, e a Time to Act Capital, um fundo envolvido em projetos de transição energética em mercados emergentes, os restantes projetos desenvolvidos pela FF Ventures em Portugal, atualmente em construção, perfazem uma capacidade de aproximadamente 65MWp e localizam-se nos distritos de Portalegre, Santarém, Leiria e Aveiro, com a empresa a expandir-se, além da Península Ibérica, para a Roménia, França e México, focando-se no desenvolvimento de projetos greenfield e em oportunidades de codesenvolvimento nestes países.

A empresa liderada por Vicente López-Ibor e Manuel Fernández de Castro, que conta com Renato Bento Madureira como country manager para Portugal e Jorge Vasconcelos como membro do conselho de administração, está também envolvida, através da IberBlue Wind, uma joint-venture especializada em energias renováveis, num portefólio de projetos flutuantes de energia eólica offshore com uma capacidade total de 5 GW".