O Radar da Kaeser tem na agenda a digitalização da Indústria

A Kaeser tem a sustentabilidade entre as suas principais preocupações, só colocando no mercado equipamentos energeticamente eficientes. Do mais pequeno compressor ao secador, passando pelo filtro, o foco está sempre na economia de energia.

Rita Campos Cunha, diretora-geral da Kaeser Compressores Portugal

Produz equipamentos de qualidade excecional e de elevada durabilidade: não tem nada o conceito "do usa e deita fora". Um equipamento Kaeser dura no mínimo 15, 20 anos, mantendo a eficiência e a fiabilidade ao longo da sua vida. Para a Kaeser, a elevada durabilidade de um produto é um fator que contribui de sobremaneira para a sustentabilidade do sistema. Na área de atuação da Kaeser, um dos principais passos para a digitalização das centrais de ar comprimido é o seu inovador sistema de controlo e gestão: SAM 4.0. Todos os equipamentos de uma central de ar comprimido ficam ligados ao SAM 4.0, enviando mais de 1000 sinais por segundo que são por ele processados. Com o tratamento, processamento e armazenamento destes sinais o SAM consegue ser o elo de comunicação máquina-máquina-operador. E isto é a verdadeira Industria4.0 numa central de ar comprimido.