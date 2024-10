Se o seu IBAN for de um país do Espaço Económico Europeu, as entidades não podem recusá-lo, pois isso pode ser considerado discriminação. A informação é dada por Rita Bairros, do Banco de Portugal. E caso lhe seja recusado ou dificultado o uso de um IBAN deste espaço, pode dirigir-se ao site do Banco de Portugal para resolver a situação.

Movimento nacional lançado no dia 15 de maio de 2017, o MUDA é promovido por várias empresas, universidades e associações e pelo Estado Português. Juntos, assumem o compromisso de incentivar a participação dos portugueses no espaço digital e ajudar a tirar partido dos benefícios associados aos serviços digitais disponibilizados por empresas e pelo Estado.

