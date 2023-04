Ao longo dos anos tem vindo a trabalhar as causas do aumento de peso, que podem estar relacionadas com antecedentes familiares, sedentarismo, depressão, solidão, assim como podem ser motivadas pela medicação que os pacientes tomam.

Tem como prioridade divulgar junto de cada cliente os fundamentos para uma vida saudável aliada a alguns tratamentos que visam reforçar a sua imagem, incutindo uma identidade forte.

Cada solução é trabalhada de forma global, com vista à conquista do bem-estar, equilíbrio, saúde e autoestima. A clínica especializada no combate ao excesso de peso e obesidade, dispõe dos mais avançados tratamentos em medicina, cirurgia e estética.