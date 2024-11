Incentivar hábitos de condução responsável é o principal objetivo da aplicação Fidelidade Drive. Mara Oliveira, da Fidelidade, explica de que forma se constrói e como funciona, com os sensores do smartphone do utilizador a ajudar. Eles registam as viagens e identificam comportamentos de risco.

Uma aplicação de condução onde, mesmo quem não é cliente, pode acumular pontos e ganhar prémios com base na sua condução.

Movimento nacional lançado no dia 15 de maio de 2017, o MUDA é promovido por várias empresas, universidades e associações e pelo Estado Português. Juntos, assumem o compromisso de incentivar a participação dos portugueses no espaço digital e ajudar a tirar partido dos benefícios associados aos serviços digitais disponibilizados por empresas e pelo Estado.

