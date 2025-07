O Hotel Sheraton, no Porto, será palco, já no próximo dia 2 de julho, da conferência PRODUTECH R3 SUMMIT – Production Technologies for Competitiveness and Sustainability, evento central de uma semana dedicada às Tecnologias de Produção Nacionais. A iniciativa, promovida no âmbito da Agenda Mobilizadora PRODUTECH R3, reunirá especialistas nacionais e internacionais, empresários, decisores políticos e investigadores para debater os caminhos da reindustrialização da economia portuguesa assente na inovação, resiliência e sustentabilidade.

Com início às 9.00 e a sessão de abertura conduzida por Rafael Campos Pereira, vice-presidente da AIMMAP, e Paulo Sousa, CEO da Colep Packaging, seguindo-se exposições de Ulrich Adam, diretor-geral da Orgalim – a organização europeia que representa as indústrias de tecnologia –, que abordará as tecnologias de produção inovadoras no contexto europeu, e Miguel Almeida Henriques, administrador da PRODUTECH e da JPM Indústria, que se debruçará sobre o papel destas tecnologias como motor de desenvolvimento económico.

Os momentos mais aguardados da conferência vêm de seguida, com João Cotrim de Figueiredo, deputado ao Parlamento Europeu, pelas 10.25, a trazer uma perspetiva sobre a transformação industrial e a inovação na Europa, seguindo-se o keynote de Maurizio Gattiglio, presidente da Plataforma Tecnológica Europeia Manufuture.

Ainda antes do encerramento feito pelo presidente da AMMAP, Vítor Neves, haverá tempo para a sessão “A Agenda Mobilizadora PRODUTECH R3 – Demonstradores”, onde serão apresentados os resultados dos projetos transformadores desta iniciativa estratégica financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Presentes estarão Pedro Rocha, diretor executivo da PRODUTECH, José Carlos Caldeira, do INESC TEC, e José Oliveira, responsável pela inovação na Colep Packaging.

A Agenda Mobilizadora PRODUTECH R3 mobiliza mais de 100 entidades em torno de um investimento superior a 140 milhões de euros, focando-se na transição digital e verde das tecnologias de produção em Portugal. O objetivo passa por acelerar a industrialização de soluções inovadoras e sustentáveis, com impacto direto na competitividade das empresas e na criação de emprego qualificado.

Este conferência assume-se, assim, como um ponto de encontro essencial para refletir sobre o futuro da indústria portuguesa, reforçando o papel estratégico das tecnologias de produção na transformação económica do país.