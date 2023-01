Em 1949, António Medeiros e Almeida compra a empresa e inicia um processo de modernização e promoção dos seus produtos no estrangeiro, sobretudo toalhas de banho, e diversos artigos feitos com turco, como roupões ou chinelos. A Torres Novas consolidou-se deste modo como a marca portuguesa mais conhecida de toalhas, famosa pela alta qualidade das matérias-primas usadas na sua confeção.

Em 2020, uma nova geração relança a empresa Torres Novas, preservando o legado e know-how adquirido desde a fundação da fábrica no século XIX. As características de qualidade e design foram mantidas, agora adaptadas às expetativas do consumidor atual.

Fique a conhecer melhor a empresa na entrevista à sócia e diretora de marketing e comunicação Inês Vaz Pinto.