Pelo terceiro ano consecutivo, o Porto torna-se a capital da inovação ao acolher a European Innovation Academy. Durante três semanas, mais de 450 alunos de 50 universidades do mundo vão juntar-se na Invicta desenvolver ideias que poderão dar vida a startups, naquela que é a academia europeia de inovação, até dia 2 de agosto. E há muitos eventos a pulsar pela cidade à boleia desta academia.

De destacar, o Breakfast With The City, que junta já amanhã, pelas 8.30, no número 15 do Largo do Dr. Tito Fontes um conjunto de mentores e speakers que integram esta European Innovation Academy.

O evento, que tem como anfitriões o vice-presidente da Câmara Municipal do Porto, Filipe Araújo, e o administrador da Porto Digital, Paulo Calçada, vai contar com convidados de luxo, entre os quais se contam gigantes globais da tecnologia, empresas de capital de risco e startups multinacionais. A ideia é, neste arranque de dia, "apresentar a abordagem da cidade à integração da inovação digital com a sustentabilidade ambiental, dando a conhecer as melhores práticas, projetos e iniciativas que projetam o Porto neste domínio, fortalecendo o posicionamento da cidade enquanto hub de tecnologia e inovação na Europa", explicam os responsáveis.