Prosseguindo a estratégia de crescimento anunciada, a DFK & Associados anunciou nesta semana um reforço da sua presença nacional, com a aquisição da PMBCS SROC. "Com esta aquisição de 100% do capital da PMBCS SROC, alargando a sua atividade para a região de Leiria, a DFK & Associados visa potenciar a capacidade da empresa para responder à crescente procura pelos seus serviços", explicam os responsáveis, adiantando que com este novo passo se aproximam cada vez mais do objetivo de levar os seus serviços a todas as regiões do país.

Associação mundial de firmas independentes de auditoria e consultoria com mais de 400 escritórios e 13 mil profissionais em todo o mundo, a DFK Internacional faz parte do top 10 das associações internacionais independentes de firmas de business advisors.

"Reconhecendo o espaço de crescimento e construção de sinergias no nosso setor em Portugal nas suas diversas modalidades, incluindo a concentração de empresas, este escritório representa a concretização de um plano de investimento e expansão da DFK no país", concretiza o presidente da empresa. "Esta aposta é mais um passo na direção de reforçar a nossa posição como centro de excelência, impulsionando a inovação, o empreendedorismo e o desenvolvimento contínuo da profissão", conclui Hugo Salgueiro.

Os escritórios da DFK & Associados em Leiria serão liderados pelo Miguel Palma, partner da DFK, no Mercado Municipal daquela cidade e o reforço da equipa já arrancou, de forma a potenciar a sua expansão na região.