Especialista em comunicação internacional, assessoria e relações institucionais, trabalha com investidores, gestores, políticos e quadros superiores em projetos com necessidades ao nível de afirmação e posicionamento nacional e internacional.

No programa de assessoria e aconselhamento a líderes desafia gestores, empresários e políticos a investir na sua comunicação, articulando-a com os objetivos da sua empresa, organização ou equipa e ampliando-a no mercado.

Fique a conhecer melhor a AMP na entrevista à sua founder e CEO Rita Serrabulho.