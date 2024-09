O "acesso à Europa e os mercados transatlânticos" fazem de Portugal um ponto estratégico quando se fala de logística e abastecimento, num país de empreendedores, tais como os fundadores da empresa que surgiu em 1969, em São Francisco e, atualmente, é líder no setor. Esta é a convicção de Mike Parra, CEO da DHL Express Europa que esteve presente, esta terça-feira, na inauguração do novo terminal de carga da empresa no aeroporto do Porto.

E se Portugal tem uma posição estratégica no mapa mundo, o Norte do país "é uma força motriz" para a economia nacional, sendo que "as pequenas e médias empresas são a espinha dorsal da economia", declarou José Reis, CEO da DHL Express Portugal.

Ali, naquele mesmo espaço hoje ampliado e renovado, foi inaugurado, em 2012, um terminal que "atingiu a capacidade máxima em 10 anos". Assim, esta expansão que representou um investimento de 25 milhões de euros "celebra o futuro" e vai "ajudar a economia, permitindo que as empresas cresçam e cheguem a todo o mundo", sublinhou José Reis.

11 mil envios por dia

Com uma área total de 18.135 metros quadrados, o novo terminal que servirá as regiões Norte e Centro impressiona não só pelo tamanho, mas também pela capacidade: permite um processamento de até 6.500 peças por hora no caso das importações, um aumento de 150%, e 5.000 peças por hora para as exportações, um incremento de 300%. A exportação representa 44% das operações, enquanto a importação representa 56%.

Em Portugal, no topo das origens da importação estão Itália, França e Países Baixos, já do lado das exportações processadas pela DHL França, Estados Unidos e Alemanha ocupam o pódio.

Para tornar o processamento de encomendas mais rápido e eficiente o terminal que emprega 200 pessoas conta com sistemas de automação com equipamentos de raio-X e de pesagem e medição automática.

Os tapetes de manuseamento de carga créditos: Alice Barcellos

Atualmente, o terminal de carga da DHL no Porto processa uma média diária de 11 mil envios. No comércio entre empresas imperam os segmentos da moda, indústria automóvel e os bens ao consumidor. Já do lado da venda ao consumidor dominam também a moda, os bens e a tecnologia.

Com uma frota de três aviões e cerca de 70 veículos, a sustentabilidade foi uma preocupação fulcral nesta nova etapa da presença da DHL no Norte do país, com ênfase na "eficiência energética e na eletrificação da frota", referiu José Reis.

Atualmente, esta afirma-se como a instalação da DHL mais bem preparada em Portugal. Em Lisboa, um investimento de 50 milhões de euros no aeroporto Humberto Delgado aguarda execução.

O Airbus A300 da DHL Express Portugal tem capacidade para 48 a 50 toneladas de carga créditos: Alice Barcellos

"Notável desenvolvimento económico"

Anunciado em fevereiro de 2023, o investimento acontece na sequência de um crescimento contínuo desde 2012 e em particular, entre 2019 e 2023.

O ministro da Economia acredita que o novo terminal vai contribuir para o aumento da "competitividade e atratividade da economia portuguesa". Através de uma mensagem em vídeo, uma vez que Pedro Reis não conseguiu estar presente na inauguração por conta dos incêndios que assolam as regiões Centro e Norte, o ministro declarou que Portugal é, cada vez mais, uma "plataforma giratória" a apoiar o mercado da logística mundial.

Ideia também partilhada pela embaixadora da Alemanha em Portugal, Julia Monar, que destacou o "notável desenvolvimento económico do país" que apresenta muitas vantagens para o "crescimento contínuo em termos de investimentos, sobretudo de empresas alemãs".

"As empresas olham menos para a Ásia e para o Leste, e mais para o Sudoeste da Europa, com Portugal no topo", concluiu a embaixadora da Alemanha em Portugal.