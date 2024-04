Em comunicado, a companhia aérea informou que obteve um volume de negócios de 6.654 milhões de euros, entre janeiro e março, mais 5,1% do que no mesmo período do ano anterior.

Adicionalmente, a oferta de lugares aumentou 4,5%, com uma taxa de ocupação de 86%, e o número de passageiros aumentou 6,2%, para 20,9 milhões, enquanto as unidades de receita por passageiro aumentaram 1%, em termos anuais.

O resultado operacional bruto (Ebitda) foi de 176 milhões, mas a rentabilidade foi afetada por custos ligados a interrupções operacionais, em grande parte devido a tensões geopolíticas, e por uma redução nas receitas provenientes do transporte de carga.

Desta forma, o resultado líquido foi negativo em 480 milhões de euros, pior do que o prejuízo de 183 milhões registado no primeiro trimestre do ano passado.

O presidente executivo, Benjamin Smith, salientou que, "apesar de um início de ano difícil, marcado por tensões geopolíticas persistentes, a Air France-KLM registou um novo aumento nas receitas neste trimestre, com uma procura de passageiros 'estruturalmente robusta'".

O responsável sublinhou que a empresa espera "uma temporada de verão promissora" devido aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris e mostrou-se confiante em alcançar os resultados esperados para a totalidade do ano.

MPE // MSF

Lusa/Fim