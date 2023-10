Num pequena nota, o Real Madrid dá conta do novo contrato do avançado, publicando também várias fotografias do jogador com uma camisola com o número 2027 e lembrando a sua carreira no clube desde que chegou ao Santiago Bernabéu com apenas 18 anos, em 2018/19.

"Nas seis temporadas defendendo a camisola na equipa principal, disputou 235 jogos, nos quais marcou 63 golos e conquistou nove títulos: uma Liga dos Campeões, dois mundiais de clubes, uma Supertaça Europeia, duas ligas, uma Taça do Rei e duas supertaças de Espanha", referiu o clube da capital espanhola.

De acordo com a imprensa espanhola, Vinicius Júnior terá ficado com uma cláusula de rescisão de mil milhões de euros.

O avançado foi formado no Flamengo e leva 25 jogos e três golos pela seleção brasileira.

