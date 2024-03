"Temos sido muito competitivos, com um crescimento pontual e de exibições. Sinto que a equipa tem evoluído e o nosso grande foco é jogar muito bem e manter a consistência", disse Luís Freire, na antevisão da deslocação ao Estádio do Bessa, no sábado.

A formação vila-condense vem de quatro empates consecutivos, dois deles frente a Sporting de Braga e Sporting, mas o técnico reconheceu que o grupo vai ter de se superar para manter a sequência.

"Temos de ser melhores que o adversário, pois assim estaremos mais perto de ganhar. É preciso manter a consistência, sabendo que há momentos em que o Boavista vai estar por cima, e em que vamos ter de sofrer. Mas tudo isso se supera se jogarmos melhor", disse o técnico.

Luís Freire reconheceu as qualidades do adversário, sobretudo quando joga em casa, lembrando que, além de ter derrotado o Benfica esta época, tem estado em bom plano no seu reduto frente a adversários com ambições maiores.

"O Boavista está na luta [pela manutenção] connosco e tem a responsabilidade de jogar em casa, onde tem sido forte. Temos de ter a ambição de mostrar o nosso jogo, porque temos sido competentes", vincou o treinador.

O técnico do conjunto da foz do Ave considerou benéfica a recente paragem do campeonato, para os compromissos de seleções, confessando que serviu para trabalhar mais profundamente o plantel, que sofreu um considerável remodelação na recente janela de transferências de janeiro.

"Fomos ao pormenor na preparação deste jogo e tivemos mais tempo para isso. Neste 15 dias, trabalhámos muito na evolução dos jogadores e também a preparar planos para encarar um adversário que pode usar vários modelos táticos", completou.

Luís Freire foi ainda instando a comentar o facto de, neste jogo no Bessa, se tornar o segundo treinador com mais jogos ao comando do Rio Ave, com 111 partidas, superando Mário Reis e ficando apenas atrás de Carlos Brito [364].

"É uma marca que me deixa orgulhoso, honrado e com responsabilidade. É o meu clube, em que fiz mais jogos na minha carreira e não o conseguia sem a restante equipa técnica, direção, estrutura, adeptos e, obviamente, os jogadores. É uma grande família à qual agradeço", confessou Luís Freire.

Nesta partida, o treinador ainda não poderá contra com os lesionados Miguel Nóbrega e Cezary Miszta.

O Rio Ave, 15.º classificado, com 25 pontos, defronta no sábado o Boavista, 10.º, com 28, numa partida agendada para as 18:00 e que terá arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.

JPYG // MO

Lusa/fim