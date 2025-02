Treinador do Liverpool Arne Slol suspenso dois jogos por conduta imprópria

O treinador de futebol do Liverpool, Arne Slot, foi suspenso por dois jogos por conduta imprópria com os árbitros no empate 2-2 no terreno do Everton, que teve um final caótico após um golo dos 'toffees' nos descontos.