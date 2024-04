Nas Ardenas, Stephen Williams completou os 198,6 quilómetros entre Charleroi e o Muro de Huy com o tempo de 4:40.24 horas e bateu o francês Kevin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels) e o belga Maxim Van Gils (Lotto Dstny), que foram segundo e terceiro, respetivamente.

Esta foi a primeira vitória de um britânico em 88 edições da clássica belga, três dias depois de o seu compatriota Tom Pidcock (INEOS) ter triunfado na Amstel Gold Race, na primeira parte do tríptico das Ardenas.

Tal como tinha acontecido na edição de 2023, o dinamarquês Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck) foi um dos animadores da corrida e voltou a andar em fuga, mas foi apanhado pelo grupo que o perseguia a pouco mais de 14 quilómetros da meta e foi um pelotão reduzido que chegou à subida final ao Muro de Huy.

Numa corrida marcada pelo mau tempo, com muito frio, chuva e até gelo, um grupo com mais de três dezenas de ciclistas chegou à subida final em condições de lutar pela corrida, com Stephen Williams a atacar nos últimos 300 metros e a aguentar a resposta de Vauquelin nos metros finais.

O ciclista britânico de 27 anos, que este ano já tinha conquistado o Tour Down Under, chegou à meta já no limite, mas, ainda assim, segurou um surpreendente triunfo, numa prova marcada pelos muitos abandonos, entre eles o do português João Almeida (UAE Emirates).

"Que dia. Estou muito feliz. Vi tantas vezes esta corrida na televisão e sonhava em vir aqui com boas pernas para a tentar ganhar. Estou nas nuvens", disse Williams.

No final, apenas 44 ciclistas foram classificados, com muitos dos potenciais favoritos, como Tom Pidcock, Mattias Skjelmose ou Juan Ayuso, no grupo de ciclistas que não terminou a corrida.

No domingo vai disputar-se a Liège-Bastogne-Liège.

AJO // PFO

Lusa/Fim