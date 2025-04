Sporting vence Rio Ave e fica mais perto da final da Taça de Portugal

Lisboa, 03 abr 2025 (Lusa) -- O Sporting venceu hoje o Rio Ave por 2-0, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal em futebol, com os 'leões' a ficarem em boa posição para chegarem à final no estádio Nacional, no Jamor.