A abrir a temporada, o FC Porto foi mais feliz, ao conquistar a Supertaça após prolongamento (4-3), num jogo que esteve a perder por 3-0 e conseguiu uma reviravolta épica, já no prolongamento, e após empatar a 3-3.

Depois disso, no campeonato, o Sporting, ainda sob o comando de Ruben Amorim, que saiu em novembro para o Manchester United, foi totalmente convincente, com uma vitória sem discussão, por 2-0, no Estádio José Alvalade.

Para o jogo de hoje, o treinador Rui Borges, que terá apenas o seu terceiro embate à frente dos 'leões', continuará a ter em Nuno Santos e Pedro Gonçalves baixas de peso, mas o central Gonçalo Inácio está recuperado e pode ser opção, mas de forma limitada.

No lado do FC Porto, o técnico Vítor Bruno não deverá ter Grujic e Francisco Moura, também a recuperarem de lesões.

O clássico de hoje, que apura para a final de sábado da 18.ª edição da Taça da Liga, antecede a meia-final de quarta-feira entre Sporting de Braga, detentor do troféu, e Benfica, recordista de títulos na competição, com sete.

