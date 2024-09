"Este galardão é apenas a confirmação de um enorme talento do futsal nacional: Lúcio Rocha, recordo, já foi considerado o melhor jogador e o melhor marcador do Euro sub-19 de futsal, que Portugal venceu em 2023", referiu Fernando Gomes.

Citado no site da FPF, o líder federativo considera o ala, de 20 anos, um "jogador de qualidade, garra e dedicação superlativas".

"Lúcio Rocha vai certamente continuar a justificar no Mundial, que este sábado se inicia no Uzbequistão, todas as qualidades que o levaram a ser convocado para a equipa principal que defenderá o título conquistado na Lituânia", referiu.

Lúcio Rocha tornou-se o segundo português a ganhar o prémio atribuído pelo site especializado Futsal Planet, depois de Zicky Té.

A ala do Benfica, de 20 anos, foi uma das figuras da inédita conquista por Portugal do Europeu de sub-19 em 2023, no qual foi o melhor marcador e o melhor jogador.

Na última temporada, Lúcio Rocha venceu a Taça de Portugal e a Taça da Liga pelos 'encarnados'.

O portuense, que fez grande parte da sua formação no Caxinas, já tem 13 internacionalizações por Portugal e é um dos convocados para o Mundial sénior, que começa no sábado, no Uzbequistão.

O pivô Zicky Té, do Sporting, foi eleito o melhor jovem em 2021, sendo o primeiro português a receber o galardão, que é entregue desde 2004, embora não tenha sido atribuído nos dois anos seguintes.

