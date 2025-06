Portugal perde com os Países Baixos e está fora do Euro sub-21 de futebol

Zilina, Eslováquia, 21 jun 2025 (Lusa) -- A seleção portuguesa de futebol de sub-21 foi hoje afastada do Europeu da categoria, ao ser derrotada pelos Países Baixos por 1-0, no encontro dos quartos de final, no qual esteve em superioridade numérica desde os 21 minutos.